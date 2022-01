Tak jak już informowaliśmy zielonogórska żużlowa młodzież powróciła ze zgrupowania w Białce Tatrzańskiej. Tam młodzi podopieczni Stelmetu Falubazu Zielona Góra szlifowali formę przed pierwszoligowym sezonem wspólnie z akrobatami UKS “As” Zielona Góra.

– Łatwo nie było – mówił jeden z naszych juniorów Nile Tuft:

Troszkę się dostało, jak byliśmy w połowie, to nogi dawały po sobie znać, że są zmęczone. Po nartach od razu kładliśmy się spać. Później mieliśmy następny trening. W głowie się lepiej czuję, że jestem przygotowany do sezonu. Daję z siebie wszystko, podobnie z jedzeniem, by nie przybierać na wadze. Sił nie będzie brakować.