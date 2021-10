Jak stworzyć startup warty miliony w małym mieście? Jak zbudować nowoczesną firmę? Między innymi na takie pytanie usłyszymy odpowiedzi podczas planowanej na najbliższy piątek konferencji naukowej w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie.

Podczas konferencji prelegenci i zaproszeni goście będą dyskutować o nowoczesnych rozwiązaniach biznesowych zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach. – Warto się u nas pojawić – uważa Łukasz Hoffman – dyrektor ds. projektów w parku.

Jest to wydarzenie dla młodych ludzi, więc jeżeli macie państwo swoje pomysły jako start-up, chcecie wystartować z firmą, to serdecznie zapraszamy do nas, do Parku Naukowo-Technologicznego. Wystąpią znani eksperci, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, sukcesami, ale i problemami na drodze do realizacji pomysłów.