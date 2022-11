Jak wygląda codzienna służba strażaków? Czy pomiędzy akcjami wyjazdowymi mają oni jakieś obowiązki, a może oglądają telewizję i mają czas wolny? Odpowiedzi między innymi na te pytania starał się udzielić na antenie Radia Index st. kpt. Piotr Kowalski, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego PSP w Zielonej Górze.

Jak się okazuje – nawet jeśli nie ma akcji, strażacy mają co robić.

Te 24 godziny to nie jest tak, że od rozpoczęcia służby jest odliczanie do jej końca. Jeśli nigdzie nie jedziemy, to uczymy się obsługi naszego specjalistycznego sprzętu. Szkolimy się. Poświęcamy ten czas również na konserwację tych urządzeń. Tym bardziej, że są one bardzo drogie.