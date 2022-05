W Zielonej Górze rozpoczęły się mistrzostwa Polski w koszykówce do lat 15. W gronie ośmiu najlepszych drużyn jest także SKM Zastal Fatto Deweloper.

Zielonogórzanie są gospodarzami mistrzostw, które od dziś do niedzieli będą rozgrywane w hali przy ul. Amelii. O co powalczy Zastal? Na pewno młodzi zielonogórzanie nie należą do faworytów, ale chcą zagrać jak Adam Małysz – mówi prezes SKM-u Robert Morkowski.

Założeń nie mamy żadnych. Chcemy – jak Adam Małysz – zagrać trzy dobre mecze grupowe. Może uda się awansować do fazy półfinałowej. Znaleźliśmy się w finałach dzięki niesamowitemu spotkaniu półfinałowemu w Warszawie. Chłopcy mają zagrać dobre mecze, liczymy na mały sukces.

O godzinie 18:00 SKM Zastal zmierzy się z WKK Wrocław. – Rywal jest faworytem, ale powalczymy – dodaje Morkowski.

Koszykówka młodzieżowa ma swoją specyfikę, ale WKK jest bardzo mocne. Przegraliśmy dwa razy w sezonie. Później mamy dwa kolejne spotkania i tu będziemy liczyć na sukces i ewentualny awans.

W fazie grupowej rywalami zielonogórzan będą jeszcze Pyra Poznań i Bryza Kowale.