Od kilku dni w Lubuskim Teatrze prowadzony jest projekt “Teatr, widzę, słyszę, rozumiem”. W ramach tych działań odbywają się takie działania jak czytania performatywne, spektakle z audiodeskrypcją z tłumaczem języka migowego.

Osoby niewidome i niedowidzące przed spektaklem mogą pojawić się na “Touch Tourach” Ten warsztat pozwala widzowi na zapoznanie się ze scenografią. Aktorzy zostali przeszkoleni z czytania audiodeskrypcji.

Czy prace audiodeskryptora można porównać do czytania didaskaliów w dramatach romantycznych?

To jest blisko. Tylko w tym przypadku musi być bardziej zwięźle. Idealna audiodeskrypcja, to jest cały świat w trzech słowach. Cały czas musimy podejmować decyzje, co jest ważne ponieważ w spektaklu nie mamy dużo czasu gdzieś możemy wtrącić te parę zdań, ale musimy uważać aby nie nachodzić na kwestie aktorów. Największym wyzwaniem jest streszczenie, streszczanie jeszcze raz streszczanie.