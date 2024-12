Mijający rok w Lubuskim Teatrze należał do bardzo pracowitych. Przez ostatnie miesiące aktorzy serwowali nam premierę za premierą. Widzowie nie mogli narzekać na brak atrakcji.

Teraz czas na świąteczny odpoczynek i ładowanie baterii na rok kalendarzowy. Święta to bardzo ważny czas dla dyrektora Lubuskiego Teatru Roberta Czechowskiego.

Jest, to moment na reset, spędzanie chwil z bliskimi, wyłączenie się od tego, co mamy, na co dzień. W naszym świątecznym programie na antenie Radio Index TV rozmawiamy o prezentach, przygotowaniach do świąt, sprawdzamy, jaki ten kończący się rok był dla Lubuskiego Teatru.

Z Robertem Czechowskim rozmawia Weronika Łuczak.