Różnorodne perspektywy, jeden problem – narastający kryzys zdrowia psychicznego wśród młodzieży. W sobotę, 30 listopada, podczas konferencji „Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie” eksperci z kilku krajów dzielili się swoimi doświadczeniami i poszukiwali rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w tej dziedzinie.

– Problemy, z którymi mierzymy się w Polsce, są podobne w całej Europie – podkreśliła dr hab. n. med. Barbara Remberk, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

To jest ważne, żeby wspólnie prowadzić badania naukowe i wymieniać się informacjami. Oprócz tego warto się spotykać w takim gronie, ponieważ mamy do czynienia z migracjami. Jest wiele dzieci, które wychowywały się na przykład w trzech krajach, a w żadnym nie czują się “u siebie”.

Co przyczynia się do dynamicznego wzrostu liczby młodych pacjentów? To wyjaśnia Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Bardzo rozluźniają się i degenerują więzi społeczne. Jest również wiele dzieci, które nie mają naturalnych rodzin. Są w rodzinach zastępczych, bądź w domach dziecka. Te rodziny zastępcze rezygnują z wychowywania, bo dziecko stwarza problemy. Te dzieci czują się wtedy niepotrzebne i to jest taka kula śnieżna.

Żywień wskazał, że istotnym czynnikiem była również pandemia oraz związana z nią izolacja społeczna. Do tego dochodzi wpływ internetu, w którym młodzież zmaga się z presją społeczną i hejtem. – Tematyka poruszana podczas konferencji była bardzo szeroka – mówi dr n. med. Przemysław Zakowicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Konferencja skupia naukowców nie tylko z całej Europy, ale też z całego kraju. Chcemy przedstawić wyniki naszych najnowszych badań, w oparciu o współczesne problemy epidemiologiczne w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w kontekście kryzysu samobójczego, nowych odkryć w leczeniu psychoz, jak również leczenia chorób mózgu.

W województwie lubuskim działa największy w Polsce szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, do którego trafiają pacjenci z całego kraju. – Stąd decyzja o budowie nowego obiektu – wyjaśnił Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie się powiedzie. Przez wiele lat nie dostrzegaliśmy problemów tego typu wśród dzieci i młodzieży. Dzisiaj ta fala wybuchła. Skala problemu dotyka nie tylko dzieci, ale też najbliższych czy pedagogów. Brakuje narzędzi i możliwości, by to opanować. Takie inwestycje są po to, by próbować coś z tym zrobić.

Dodajmy, że w ubiegłym tygodniu został już złożony wniosek do ministerstwa o dofinansowanie budowy nowego szpitala psychiatrycznego w Zielonej Górze.