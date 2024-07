Produktów regionalnych w naszym regionie nie brakuje – o tym nie trzeba już nikogo przekonywać. Ale co można zrobić, żeby stały się one jeszcze bardziej rozpoznawalne na rynku? Pomysł na promocję tego, co dobre i lokalne ma Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Chodzi o spacery tematyczne, właśnie szlakiem produktów i producentów lokalnych.

Mówi Justyna Gray z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Są to spacery, dzięki którym dowiadujemy o produktach z naszej najbliższej okolicy. Wystarczy się rozejrzeć. Za nami już pierwszy spacer, w czerwcu byliśmy w miejscowości Łaz. Oprócz poznania historii i degustacji produktu, można poznać także samego producenta. Porozmawiać z nim.

Najbliższy spacer w stronę regionalnych produktów i producentów już sobotę 13 lipca. Uczestnicy wydarzenia odwiedzą wtedy Pszczelarnię Słodnik oraz Winnicę Międzypole z Zaboru. Warto jednak pamiętać – aby wziąć udział w spacerze, należy się wcześniej zapisać. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie LCPR.