W okresie pandemii koronawirusa województwo lubuskie może liczyć na wsparcie z zagranicy. W zakresie ochrony zdrowia regionowi pomagają m.in. Niemcy. Dary w postaci środków ochrony – maseczek, rękawiczek czy kombinezonów – dotarły z Saksonii i Brandenburgii.

Skalę pomocy przedstawił Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Te wszystkie potrzebne elementy, które otrzymaliśmy z Brandenburgii, to ponad 75 tysięcy maseczek ochronnych, ponad 20 tysięcy rękawic, ponad 100 litrów płynów dezynfekujących. Land Saksonii postanowił nas wesprzeć ponad tysiącem kombinezonów ochronnych specjalnej jakości, przeznaczonych właśnie do szpitala. Wszyscy wiemy, że przed nami trudny czas – idzie jesień, nie wiadomo, co się wydarzy. Wszyscy z niepokojem obserwujemy tę sytuację.