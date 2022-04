“Chowające się” słupki blokujące wjazd aut na zielonogórski deptak – to jedna z miejskich inwestycji, O nią pytał nasz słuchacz, pan Andrzej w audycji “Prezydent na 96 FM”.

Przypomnijmy, słupki zaplanowano w kilkunastu miejscach na deptaku. Cel? Mają uniemożliwić wjazd autem na deptak. Kiedy inwestycja zostanie ukończona?

Co się dzieje z systemem słupków na deptaku? Czy to będzie działać? Samochody jak jeździły, tak jeżdżą, a elementy systemu okryte folią.

O odpowiedź poprosiliśmy Janusza Kubickiego. Prezydent Zielonej Góry zadeklarował, że słupki mają zacząć działać za kilka dni.

Zbliżamy się do zakończenia tego zadania, jesteśmy na ostatniej prostej. Mam nadzieję, że to uspokoi sytuację z niepożądanymi pojazdami, które korzystały z deptaka bez żadnych uprawnień. To jest kwestia kilku dni. Ostatnie testowanie i sprawdzanie systemu. Na początku pewnie z dużymi problemami, ale później jestem przekonany, że to będzie funkcjonować.