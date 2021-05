Jak wyglądają pochówki w mieście w dobie pandemii? – takie pytanie pojawiło się w audycji “Prezydent na 96FM”.

Przypomnijmy, możecie zadać pytanie włodarzowi miasta. Janusz Kubicki jest do Waszej dyspozycji. Dwa dni temu pojawiło się pytanie o pochówki w dobie pandemii. Słuchacz Dariusz pytał: ”Dlaczego nie można pożegnać zmarłego w cmentarnej kaplicy przy otwartej trumnie, kiedy to nie zmarł on na covida? Podobno miasto o tym zdecydowało”. Pytamy zatem o to Janusza Kubickiego.

Miasto nie jest organem decydującym zwłaszcza jeśli chodzi o obostrzenia. To wynika z innych przepisów prawa. Mam nadzieję, że nastąpi luzowanie. To nie miasto decyduje.

