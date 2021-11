Czy w najbliższym czasie powstanie przystanek na osiedlu Mazurskim? Czy miasto ma takie plany? Takie pytanie zadał w audycji “Prezydent na 96 FM” nasz słuchacz, pan Andrzej.

Okazuje się, że owszem, miasto ma takie plany i wkrótce ma powstać w tamtym miejscu przystanek kolejowy. Potwierdził to włodarz miasta Janusz Kubicki.

Na osiedlu Mazurskim tak, jest koncepcja z przystankiem kolejowym i pętlą autobusową na wysokości wiaduktu. Za wszystko jednak nie odpowiadam, koleją zajmuje się ktoś inny.

Czekamy na Wasze pytania do prezydenta. Dzwońcie do nas, audycja w każdą środę o godzinie 12.30. Telefon do naszego studia: 68-326-96-96.