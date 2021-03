“Aleja Zjednoczenia wyremontowana, ale co z wiaduktem? Jest w fatalnym stanie”. Takie pytanie zadał ostatnio jeden z naszych słuchaczy w audycji “Prezydent na 96 FM”.

O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy w Radiu Index włodarza miasta. Janusz Kubicki jest zdania, że remont wiaduktu jest niezbędny. Na razie jednak trwa poszukiwanie środków finansowych na ten cel.

Przygotowujemy się do tego i szukamy środków zewnętrznych, by ten remont wykonać. Zaraz, gdy nam się to uda, przystąpimy do realizacji tej inwestycji. Jest ona niezbędna. Kilka lat temu remontowaliśmy wiadukt przy Sulechowskiej, teraz czas na Aleję Zjednoczenia. Musimy wykonać remont, ale nie ma dokładnego terminu, bo to kwestia walki o pieniądze.