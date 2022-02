– “Kiedy wróci oświetlenie na plac przed Filharmonią? Bo tonie w ciemnościach mimo, że jest zamontowanych mnóstwo lampek w chodniku” – z takim pytaniem zwrócił się do nas ostatnio nasz słuchacz, pan Arkadiusz.

Problem z oświetleniem przed Filharmonią znany jest włodarzowi miasta nie od dziś. W audycji “Prezydent na 96 FM” Janusz Kubicki odpowiedział, że miasto zajmie się tą sprawą.

To jest prawda, nie wiemy, co się wydarzyło. czy wynika to z prac budowlanych, które były tam prowadzone, czy z normalnego uszkodzenia. Będziemy się starali to naprawić, dotarł do nas ten sygnał, dowiem się, jak wygląda ta sprawa. Ma ono zostać przywrócone.