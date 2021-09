Sławomir Dudek był kolejnym gościem naszego winobraniowego studia w Radiu Index.

Przypomnijmy, przy okazji 75-lecia sportu żużlowego w naszym mieście rozmawiamy z byłymi zawodnikami. Sławomir Dudek zaczął swoją przygodę z czarnym sportem w 1985 roku i od razu zdobył mistrzostwo Polski.

– Ówczesny żużel z lat 80-tych był zupełnie inny niż ten współczesny – dodawał nasz rozmówca.

To nie jest tak jak dziś, że wsiadają do busa i odjeżdżają. My mogliśmy razem podróżować z Andrzejem Huszczą. Podpatrywaliśmy go. Poznawaliśmy się, jechaliśmy razem autobusem. Podjadali nam śniadania i kanapeczki.