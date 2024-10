Integrujcie się! Głosi przekaz Unii Europejskiej, w który wsłuchuje się administracja Lubuskiego Trójmiasta, a to także w kwestii pozyskiwania dotacji. Unijne komisje coraz bardziej zwracają uwagę na zasadność projektów.

– Chodzi o to żeby na dystansie kilkudziesięciu kilometrów nie realizowano projektów o podobnym charakterze. Tak było chociażby w przypadku parków wodnych – tłumaczy Tomasz Winiecki prezes Lubuskiego Trójmiasta.

Nie patrzcie na to co możecie zrobić w sztywnych granicach administracyjnych. Patrzcie na to co możecie zrobić wspólnie. Wyjść ponad to, spojrzeć za płot do sąsiada i zrobić coś dla wspólnej korzyści. To budziło irytację urzędników w Brukseli dlaczego powstawało w Polsce tak dużo aquaparków w tak małej odległości od siebie

Przełomem w integracji Lubuskiego Trójmiasta ma być uruchomienie SKALTu, który będzie swego rodzaju udokumentowaniem nie tyle działalności co rzeczywistego istenienie Lubuskiego Trójmiasta.

To wynika z ustawy wdrożeniowej. My jesteśmy zdefiniowani przez Unię Europejską. Nie robimy nic co byłoby wbrew Unii. To Unia wręcz wymaga żeby takie podmioty, tacy integratorzy tego życia o szerszym zasięgu niż tylko jedna gmina powstali. I Lubuskie Trójmiasto jest konsekwencją zmiany polityki regionalnej EU

A Lubuskie Trójmiasto to nie tylko Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów. Do zintegrowanej współpracy włącza się m. in. Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk czy Świdnica.