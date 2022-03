W jaki sposób pomóc docierającym do naszego regionu uchodźcom z Ukrainy? Jakie stworzyć rozwiązania prawne, by nasi sąsiedzi mogli się szybko odnaleźć w Polsce? O tym dziś dyskutowali samorządowcy w Urzędzie Marszałkowskim.

Dużą rolę do odegrania będą mieli pracodawcy. Co mogą zrobić przedstawiciele lubuskim firm? – Dać pracę i ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie – mówił Radiu Index Janusz Jasiński – przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Myślę, że jest konieczna koordynacja z biurami zatrudnienia, ale trzeba błyskawicznie odtworzyć kontakt między firmami a urzędami, by ludzie mogli się w sposób skoordynowany zwracać. Chodzi o to, by mogli wejść w społeczeństwo, my możemy dać im miejsca pracy.