Na ostatnim sejmiku województwa lubuskiego został zwiększony budżet na wsparcie lubuskich szpitali i instytucji kulturalnych. Dzięki temu jednostki te będą mogły dokończyć zaczęte już inwestycje oraz zwiększyć pensje pracowników.

Przez 16-procentową inflację dokończenie niektórych inwestycji byłoby obecnie niemożliwe – to główny powód zwiększenia budżetu i wpisania inwestycji do przyszłorocznego budżetu. Mowa o kwocie 57 milionów złotych. Więcej na ten temat mówi Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak:

Zwiększyliśmy budżet łącznie o 57 milionów. 20 milionów do planu finansowego w tym roku, pozostałe środki do WPF-u, czyli do Wieloletniej Prognozy Finansowej w przyszłym roku. Takie najbardziej istotne to są dla ochrony zdrowia i instytucji kultury. Chcemy kontynuować inwestycje, pomimo drożyzny, pomimo tego, że mamy inflacje na poziomie, w tej chwili, 16 procent. Bardzo wzrosły koszty tych inwestycji.

Dużą część tych pieniędzy otrzyma Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Środki mają pomóc w dokończeniu trwających inwestycji, które poprawią funkcjonowanie jednostki i wpłyną na komfort pacjentów.

Planowaliśmy 35 milionów na uporządkowanie układu komunikacyjnego, kanalizację deszczową, parkingi w szpitalu klinicznym, a musimy dołożyć dodatkowo 12 milionów i to już jest po zweryfikowanym drugim przetargu, mimo, że wcześniej samorząd zaplanował wkład własny na poziomie 5,5. Także dokładamy do środków zewnętrznych, które udało się pozyskać z programu krajowego. Do tych 30 milionów dokładamy już 17,5 miliona. Szpitale w tej chwili nie są samodzielnie realizować inwestycji.

Ponad 8 milionów złotych zostanie natomiast przekazanych instytucjom kultury, o których mówi wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki:

Na trzy jednostki kultury, w których toczą się prace inwestycyjne, przekazaliśmy 8,2 miliona złotych, po to, aby te instytucje kultury mogły dokończyć już trwające inwestycje do 30 czerwca przyszłego roku. To jest Teatr Lubuski w Zielonej Górze – tam zwiększyliśmy kwotę o ponad 2 miliony złotych na wyposażenie sceny lalkowej, która już powstaje, jest to dokończenie inwestycji w Filharmonii Zielonogórskiej oraz Muzeum w Gorzowie.

Na zwiększenie budżetu miały też wpływ wypłaty podwyżki płac, która obowiązuje od 1 lipca, a na które nie stać jednostek ochrony zdrowia.

Materiał przygotowała Joanna Nawlicka.