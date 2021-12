Sprawy związane z kąpieliskiem w Ochli były głównym tematem „Rozmowy na 96 FM”. Gościem był Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Tak jak już informowaliśmy, rozpoczęła się procedura przetargowa. Czy łatwo będzie wyłonić wykonawcę? – Są już zapytania w tej sprawie – mówił Jagiełowicz.

Jagiełowicza zapytaliśmy również o to, co dziś może być największym problemem tej inwestycji.

Nie jest to łatwy temat, bo tam są tam kwestie finansowe. Dostaniemy dofinansowanie z Polskiego Ładu i to jest problem w płatnościach, które są rozłożone w dwóch terminach. Wymagania są duże, będzie ciężko, by jedna firma podołała zadaniu, bo nie możemy wpuścić firmy, która nie wykonywała basenu lub parku linowego.