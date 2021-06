Urząd Marszałkowski powraca do Pikników Zdrowia. Powraca, bo ostatnie tego typu eventy odbywały się jeszcze przed pandemią. Teraz, gdy ta wygasa, można ich ideę kontynuować.

Jeden z pierwszych pikników „po przerwie” odbył się na zielonogórskiej starówce. Jego uczestnicy mogli chociażby zapisać się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Ale nie tylko szczepienia były na tapecie.

Wystawia się też Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. To też ważny aspekt w kontekście zdrowia psychicznego, także po covidzie. Wiemy doskonale, że młodzież i dzieci przez ponad rok były odizolowane. Nie chodziły do szkoły. Te problemy się więc pogłębiają.

Piknik zdrowia to też okazja do przypomnienia sobie na przykład zasad udzielania pierwszej pomocy. W Zielonej Górze zaprezentowana została inscenizacja wypadku. Pikniki zdrowia to też okazja do promocji aktywnego trybu życia.

To przynosi efekty. Lubuszanie są w tej chwili chyba najbardziej aktywnymi mieszkańcami Polski. Pokazujemy dziś również nasz potencjał oraz potencjał naszych szpitali.

Pikniki zdrowia będą się odbywały na terenie całego naszego regionu.