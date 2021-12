Dziś rozpoczęła się świąteczna zbiórka artykułów dla podopiecznych zielonogórskiego schroniska. Organizują ją studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głównym celem akcji jest zadbanie o bezdomne zwierzęta przed Świętami Bożego Narodzenia, kiedy to często o podopiecznych schroniska się zapomina. Mówi Klaudia Sobkowiak z koła naukowego Animacja.

Celem naszej zbiórki jest właśnie pomoc zwierzętom w trudnym okresie zimowym. Właśnie często w tym okresie o nich zapominamy, czy zwierzęta są często nieudanym prezentem, więc chcemy też zachęcić do samej adopcji. Przekonać do tego, że te zwierzęta również mogą dać nam dużo szczęścia. Więc zachęcamy do tego i chcemy im pomagać mimo wszystko.