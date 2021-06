Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął rekrutację na rok akademicki 2021/2022. Podobnie jak w latach poprzednich – jest w czym wybierać. W swojej ofercie edukacyjnej nasza uczelnia ma w tej chwili 61 kierunków wyższych studiów stacjonarnych na 12 kierunkach. Coś dla siebie znajdą także osoby powyżej czterdziestego roku życia. W ofercie “40+” UZ przygotował bowiem siedem kierunków.

Ogółem na najbliższy rok akademicki Uniwersytet Zielonogórski może przyjąć 7 798 osób. Ponad 4 tysiące miejsc dotyczy studiów stacjonarnych. I to właśnie tej formy studiów dotyczy rekrutacja, która ruszyła 1 czerwca. Prowadzona jest ona online.

Między innymi na tej podstawie pracownicy biura rekrutacji mają pewność, że kandydaci zdali maturę. Oraz jakie są ich wyniki. Następnie kandydaci będą warunkowo wpisani na listę studentów. Zobowiązuje ich to do przesłania dokumentów w oryginale. A skoro już o wirtualnej rzeczywistości mowa. Już od października uczelnia zielonogórska rusza z kierunkiem, który przypadnie do gustu wszystkim amatorom świata online. W ofercie pojawiła się bowiem animacja kultury i twórczej aktywności w sieci.

Kolejną nowością jest także nowa forma studiów na pielęgniarstwie. Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji na studia stacjonarne znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeśli chodzi o kształcenie niestacjonarne oraz drugiego stopnia, to nabór przeprowadzony zostanie we wrześniu.