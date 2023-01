Ponad 170 lokalnych producentów włączyło się w akcję organizowana przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Nawigator Lubuski to mapa firm, które oferują produkty lokalne na terenie naszego województwa. Od poprzedniej edycji zostały wprowadzone zmiany, które ułatwiają znalezienie odpowiedniego producenta.

Podczas środowej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim została zaproponowana najnowsza wersja Nawigatora Lubuskiego. Tym razem na zainteresowanych czeka mapa w postaci skoroszytu. Województwo zostało podzielone na powiaty, a powiaty na branże producentów. Więcej szczegółów o tegorocznej edycji przedstawił dyrektor LCPR, Jacek Urbański.

Dużo konsumentów, dużo turystów pytało nas, gdzie można te dobre produkty, które gdzieś udało się raz spróbować czy na targowisku, czy na jarmarku, czy na jakiejś imprezie okolicznościowej, kupić na stałe, gdzie można te produkty zdobyć. I Nawigator Lubuski to ułatwia – w nim znajdziecie Państwo producenta z jego telefonem, z jego stroną internetową, z jego ofertą produktową, a także z godzinami otwarcia jego punktu sprzedaży.

W poprzedniej edycji wzięło udział około 50 producentów produktów lokalnych, teraz jest ich 170. Nowością jest także aplikacja mobilna, którą zainteresowani mogą pobrać na swoje telefony. Tam mapa będzie aktualizowana na bieżąco.

Aplikacja, którą proponujemy Państwu w Nawigatorze Lubuskim, ma pomóc, ma ułatwić posługiwanie się tym Nawigatorem. Dzisiaj nie zawsze możemy zabrać czy mapę, czy książkę ze sobą w podróż, a aplikację, którą sobie raz zainstalujemy w telefonie, będziemy chcieli uaktywnić, to możemy w każdej chwili z niej skorzystać.

Do Nawigatora Lubuskiego producenci mogą dołączyć za darmo. O korzyściach wynikających z bycia członkiem tej akcji mówi właściciel firmy oferującej produkty lokalne, Jarosław Szlachetka.

Jeżeli chodzi o ruch turystyczny, to zauważyłem ludzi, którzy szukają lokalnych producentów, jeżeli są gdzieś tutaj w okolicy na wakacjach, na urlopach, to bardzo chętnie kupują produkty z tego regionu jako prezenty dla rodzin, dla znajomych. To też promuje nasz region, więc sprzedaż po prostu rośnie dzięki temu, że jestem w tym Nawigatorze.