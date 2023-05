Zbliża się koniec sezonu artystycznego w Lubuskim Teatrze. Zwieńczeniem po raz kolejny będzie gala rozdania Leonów – nagród dla najpopularniejszych aktorów.

W trakcie tegorocznej edycji nie będziemy wybierać najpopularniejszego spektaklu. Każda osoba, która zakupi bilet dostanie kartę do głosowania dającą możliwość oddania swojego głosu.

To jest piękny dzień kiedy podsumowuje się sezon, kiedy wybiera się najpopularniejszego aktora i najpopularniejszą aktorkę. My w tym roku rezygnujemy z głosowania na spektakl, ponieważ mieliśmy tylko dwie oficjalne premiery, więc ten wybór w tym roku będzie mniejszy. To nas nie zwalnia żeby nie wybrać ulubieńców widzów.