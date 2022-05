Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza najmłodszych na półkolonie podczas zbliżającego się okresu wakacyjnego.

MOSIR oferuje cztery dwutygodniowe turnusy. Pierwszy rozpocznie się 4 lipca. Limit osób na jeden turnus wynosi 35 osób. – Wiemy, że nie dla wszystkich wystarczy miejsc, ale to znaczy, że od wielu lat robimy to dobrze – mówi dyrektor ośrodka Robert Jagiełowicz.

Pewnie, że część się nie załapie, ale wy wszyscy wracacie, więc robimy to dobrze, My nie idziemy na ilość, a na jakość. Chcemy, by wasze dzieci były zadowolone, wszyscy chcą tu wracać, podobnie jak z nauką pływania.