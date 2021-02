Dziś nauczyciele akademiccy mogą rejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19. Dotyczy to również innych osób, które prowadzą zajęcia na uczelni.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim osoby uprawnione do szczepienia otrzymają ankietę w internetowym systemie PracNET. Powinny ją wypełnić do piątku, 19 lutego. Dane wykładowców trafią do wskazanego przez uczelnię punktu szczepień, następnie punkt będzie ustalał datę szczepienia każdej zgłoszonej osoby.