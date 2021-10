Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej rusza ze zbiórką odzieży jesienno – zimowej. Ubrania trafią do osób najbardziej potrzebujących, w tym do bezdomnych. Potrzebna jest przede wszystkim odzież dla mężczyzn.

Bo według statystyk to właśnie panowie najczęściej borykają się z brakiem dachu nad głową. Mówi Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy diecezjalnej Caritas.

Bardzo prosimy abyście przynosili państwo do nas kurtki, spodnie, koszulki, bluzy, swetry. Ale w takim stanie, w jakim chcielibyście sami je otrzymać. Czyli czyste, wyprane. Tak, żebyśmy od razu mogli je przekazać potrzebującym.

A jakie rozmiary ubrań są szczególnie potrzebne?

Takie typowe rozmiary to 44 – 46. Dość sporo jest takich większych osób. Ale o mniejsze ubrania także prosimy. Bardzo dużo osób nas odwiedza i potrzebuje pomocy. W Zielonej Górze nasza placówka mieści się przy dworcach, więc odwiedzają nas także bezdomni z całej Polski, będący w podróży.

Odzież można przynosić do dwóch lubuskich magazynów. W Zielonej Górze znajduje się on przy ulicy Dworcowej, w Gorzowie Wielkopolskim przy Towarowej. Obie placówki są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.