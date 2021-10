Konsorcjum firm: PBW Inżynieria z Wrocławia i Dromosttor z Lwówka Śląskiego przebuduje kolejny odcinek ul. Zjednoczenia, od ronda PCK do ulicy Energetyków, a także wschodnią część wiaduktu (jezdnia w stronę marketu Kaufland).

Przypomnijmy, przetarg na to zadanie miasto ogłosiło we wrześniu. Miasto dołoży do tej inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Kilka firm złożyło swoje propozycje, najtańsza z ofert wyniosła 12,7 mln zł i o ponad 1,5 mln zł przekraczała sumę zaplanowaną na tę inwestycję w budżecie (11,1 mln zł).

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji przy wiadukcie zostaną wykonane m.in. prace rozbiórkowe i roboty ziemne, żelbetonowe płyty przejściowe na dojazdach, nowe elementy gzymsów oraz kap, zamontowane balustrady i barierki, elementy krawężników oraz balustrady i bariery.

źródło: wiadomościzg.pl