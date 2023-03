W tym roku czeka nas jubileuszowa 25-edycja wydarzenia. Partnerem jest Muzeum Karykatury w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury. Tematem przewodnim jest hasło “jubileusz” w szeroko rozumianym znaczeniu.

Co powinno znaleźć się w pracach konkursowych? Wyjaśnia dr Andrzej Buck dyrektor Biblioteki Norwida w Zielonej Górze.

To pojęcie jest tak wieloznaczne, tak pojemne, że możemy to odnosić do własnych jubileuszy, jakie wiążą się z jakimiś rocznicami, postaciami historycznymi. Na przestrzeni ostatnich trzynastu lat organizacji tego konkurs jest to temat otwarty na społeczność międzynarodową.