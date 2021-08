Mamy półmetek wakacji. A to oznacza, że niektórzy rodzice zaczynają już szykowanie szkolnej wyprawki dla swoich dzieci. Jak co roku – tym najbardziej potrzebującym stara się pomóc także Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Zamiast tradycyjnej zbiórki „Z uśmiechem do szkoły”, akcje przeprowadzą tym razem parafialne zespoły Caritas. Jeśli chcecie pomóc w skompletowaniu wyprawek i odciążyć rodzinne budżety najbardziej potrzebujących rodziców, to artykuły szkolne możecie zostawić w specjalnych wiklinowych koszach w poszczególnych kościołach na terenie naszej diecezji. Jak co roku potrzebne są przede wszystkim plecaki, zeszyty oraz przybory do pisania i rysowania.

Parafie, które są zainteresowane udziałem w akcji, proszone są o kontakt z Caritas do 15 sierpnia.

źródło: Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej