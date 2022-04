Za nami kolejny odcinek naszego programu “Projekt Progres” to propozycja dla tych, którzy interesują się: szeroko pojętym biznesem, promowaniem firmy w mediach społecznościowych.

Tematem przewodnim ostatniego wydania naszego wtorkowego spotkania z Dawidem Stanulonisem Trenerem Biznesu były style zarządzania. Można wyróżnić trzy podstawowe style kierowania zespołem – autokratyczny, liberalny oraz demokratyczny, ale nie tylko:

One właściwie się kumulują w dwóch podgrupach. Styl “ask” to taki rodzaj gdzie poprzez zadawanie pytań pracownik jest mobilizowany do samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Mamy też styl “tell” ten z kolei jest bardziej autorytarny. Tutaj szef mówi, co masz zrobić w danym momencie. Nie są to style czyste, one się przenikają. W zależności od poziomu kompetencji naszego interlokutora tak naprawdę możemy w tym momencie decydować w jaki sposób będziemy go prowadzić