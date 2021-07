Zgodnie z planem przebiega rozbudowa żłobka przy al. Wojska Polskiego 116. Od września placówka przyjmie dodatkowe 60 maluszków.

Budowlańcy się nie oszczędzają, bo wszystkie prace muszą zakończyć się w sierpniu. – Wymieniono stolarkę okienną, wejście główne do żłobka jest gotowe w stanie surowym, zamontowano konstrukcję dla pochylni i schody betonowe do wózkowni – wylicza Monika Krajewska, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Miejskich w magistracie. – Plac zabaw jest przygotowany do wykonania nawierzchni.

Wykonawca, Zakład Remontowo-Montażowy Martex z Droszkowa zakończył izolację ścian zewnętrznych piwnic z tynkiem renowacyjnym i odbudową cokołów. Firma przebudowała sieci wodno-kanalizacyjne, instalację podtynkową i przystosowała na potrzeby placówki kuchnię i zaplecze. Wykonano roboty elektryczne, w tym montaż przewodów dla oddymiania i oświetlenie awaryjnego.

Trwa przebudowa pierwszego i drugiego piętra budynku i remont pomieszczeń piwnicznych (magazyny). W piwnicach wydzielane są szatnia i łazienki. Wykonawca kontynuuje odbudowę ścian i schodów na tarasie.

źródło: wiadomoscizg.pl