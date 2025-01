Rok 2024 był pełen wyzwań, zmian i wydarzeń, które na długo pozostaną w pamięci mieszkańców województwa lubuskiego. Od kluczowych decyzji politycznych, przez dramaty związane z powodzią, po inwestycje, które wpłyną na przyszłość regionu – każdy miesiąc przynosił nowe historie. Przypominamy te najważniejsze momenty.

Styczeń

Styczeń pod znakiem zmian na ważnych stanowiskach w regionie. Wojewoda lubuski powołał na swojego zastępcę Tomasza Nesterowicza, działacza Nowej Lewicy w regionie. Zmiany dotknęły również regionalne szkolnictwo. Z urzędu lubuskiego kuratora oświaty odwołano Ewę Rawę. Jej miejsce zajął Mariusz Biniewski.

Luty

Radość ogarnęła w lutym lubuskich samorządowców, bo wszystko wskazywało na to, że już niebawem zostaną odblokowane pieniądze z KPO. W regionie przyszłość wielu inwestycji zależała od tych dotacji.

Samorząd województwa docenił również najlepszych lubuskich sportowców. Łącznie wręczono 40 stypendiów.

Marzec

W marcu duże pieniądze samorząd województwa obiecał klubom sportowym i organizacjom pozarządowym. Mowa o kwocie ponad 11 mln zł. – To rekordowa kwota – podkreślał Łukasz Porycki, ówczesny wicemarszałek województwa lubuskiego.

Pozytywne informacje spłynęły do nas też w obszarze zdrowia. W Szpitalu Psychiatrycznym w Ciborzu, dzięki modernizacji i przebudowie obiektu, przybyło 50 dodatkowych miejsc dla pacjentów. W marcu PFRON uruchomił również wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, co jest nie lada ułatwieniem finansowym dla tych, którym specjalna technologia ułatwia codzienne życie.

Kwiecień

Kwiecień 2024 z pewnością na długo zapisze się w pamięci lubuskich winiarzy. Przymrozki zniszczyły niektórym całe tegoroczne uprawy. Mimo walki z niskimi temperaturami, nie udało się uratować winorośli.

Maj

Po kwietniowych wyborach samorządowych zmiana włodarzy lubuskich miastach. W Zielonej Górze, po 18-letnich rządach Janusza Kubickiego, zastępuje go Marcin Pabierowski. Z fotelem prezydenta pożegnał się również włodarz Nowej Soli, Jacek Milewski. Jego miejsce zajęła Beata Kulczycka. Na tym polityczne nowości się nie kończą, bo przyszedł czas na zmiany również w zarządzie województwa.

Czerwiec

Podczas czerwcowej sesji sejmiku województwa lubuskiego radni udzielili zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023. Jednak nie jednogłośnie – bo za było 19 radnych, przeciw 9. – Ten wynik można było przewidzieć. Mówi on, że praca KO jest pozytywnie oceniana przez wyborców i radnych – komentował na naszej antenie Sławomir Kotylak, radny województwa lubuskiego.

Lipiec

Lubuscy sportowcy w boksach startowych na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jedną z zawodniczek, które jako pierwsze otrzymały gwarancję olimpijskiego paszportu, była Anna Maliszewska, pięcioboistka Olimpii Zielona Góra. Oprócz sportowców biorących udział w zawodach, do stolicy Francji zapowiedzieli swój wyjazd przedstawiciele samorządu województwa, którzy tam postanowili promować nasz region.

W lipcu podpisano porozumienie samorządów wchodzących w skład Lubuskiego Trójmiasta, na mocy którego Zielona Góra, Sulechów, Nowa Sól i gminy ościenne mogą rozdysponować blisko 45 mln euro na ważne inwestycje. Rozstrzygnięto również konkurs dla lubuskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Do ponad 30 jednostek trafiło 600 tys. zł.

Sierpień

W sierpniu do lubuskich strażaków ochotników spływają kolejne pieniądze. Tym razem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na tym dofinansowaniu skorzystał też WOPR.

Przez wiele miesięcy przeplatały się rozmowy o wyjściu z tarapatów komunikacyjnych. Województwo nie kryło pretensji wobec przewoźnika Polregio. Te dotyczyły przede wszystkim odwoływanych kursów czy dokuczliwych opóźnień. W związku z tym, coraz głośniej samorząd województwa mówił o założeniu własnej spółki przewozowej i zerwaniu umowy z Polregio. W tej sprawie nie podjęto jeszcze żadnych radykalnych kroków. W grudniu na naszej antenie Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej podkreślał, że region powinien mieć własną spółkę. Poinformował też o tym, że rozmowy z Polregio nadal trwają, więc zerwanie umowy jest możliwe, ale nie przesądzone.

Pod koniec sierpnia Zieloną Górę odwiedziła Urszula Zielińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Razem z włodarzami województwa, rozmawiała o ochronie Odry i informowała o podjętych działaniach związanych z monitorowaniem rzeki.

Wrzesień

We wrześniu tematem, który zdominował wydarzenia w kraju i w regionie, była powódź porównywana przez wielu do tej z 1997 roku. Mieszkańcy województwa lubuskiego z zapartym tchem śledzili, jakie spustoszenie niosła wielka woda na południu Polski. Każda zagrożona miejscowość została postawiona w stan gotowości – nie było czasu do stracenia. Byliśmy świadkami niezwykłej solidarności i zaangażowania ludzi, którzy mimo że sami często nie byli bezpośrednio dotknięci żywiołem, dzień po dniu pojawiali się na wałach, by pomagać.

Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do regionu pod koniec września, ale mieszkańcy musieli bacznie monitorować nie tylko tę największą rzekę, lecz także mniejsze cieki wodne. Duże zniszczenia dotknęły mieszkańców Osiecznicy i Starego Raduszca – wsi w pobliżu Krosna Odrzańskiego. W tych miejscowościach podtopionych zostało blisko 100 domów. 28 września w części województwa ogłoszono stan klęski żywiołowej.

Nie tylko jednak negatywne informacje spływały do nas we wrześniu. Na sam koniec miesiąca podpisano umowę o dofinansowanie budowy mostu w Pomorsku.

Październik

W październiku tematem, który wzbudził ogromne emocje, była planowana budowa szpitala psychiatrycznego w Zielonej Górze. Nowoczesny budynek miał stać się nową siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, które obecnie mieści się w zabytkowym zamku w Zaborze. Wybór lokalizacji przez samorząd województwa wywołał jednak kontrowersje – inwestycję zaplanowano na terenie dawnego Miasteczka Ruchu Drogowego, dziś porośniętego bujną zielenią. Mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego, zaniepokojeni decyzją, próbowali wpłynąć na polityków, argumentując, że miasto dysponuje innymi, bardziej odpowiednimi terenami, które można wykorzystać bez niszczenia przyrody. Zwolennicy budowy podkreślali jednak bliskość planowanego obiektu do Szpitala Uniwersyteckiego jako kluczowy atut. Szpital Psychiatryczny w Zielonej Górze: dyskusje trwają, a czasu na decyzję coraz mniej

Ważne wiadomości pojawiły się również w sprawie lotniska w Babimoście. Pod koniec miesiąca samorząd podpisał umowę w sprawie przekształcenia lotniska w wojskowe współużytkowanie.

Listopad

Trzęsienie ziemi w opiece zdrowotnej? W listopadzie Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze zadeklarował chęć połączenia się ze szpitalem w Sulechowie. Lecznice podpisały list intencyjny, który zakłada konsolidację w połowie 2025 roku.

W listopadzie na naszej antenie rozmawialiśmy z Grzegorzem Potęgą, wicemarszałkiem województwa lubuskiego, o przyszłorocznym budżecie dla regionu. Inwestycje transportowe i komunikacyjne to priorytet samorządu województwa w nadchodzącym roku.

Grudzień

W połowie grudnia, radni województwa przyjęli budżet na 2025 rok. Dochody wynosić będą miliard 138 milionów złotych, a wydatki – miliard 272 mln. Deficyt wyniesie więc 134 miliony złotych.