Zaledwie 400 kobiet zasiada obecnie w samorządowych fotelach w naszym regionie. Zaledwie, bo stanowią one około 32 % wszystkich lubuskich samorządowców. Chodzi tutaj między innymi o stanowiska wójtów, burmistrzów, prezydentów, czy też radnych.

Mówi Robert Wróbel, z-ca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Kobiet w samorządach jest mniej, niż mężczyzn. Zarówno w Lubuskiem, jak i w Polsce. Ale tak wybierają wyborcy, wśród nich także panie. Jest to ciekawe, bo kobiet jest jednak więcej. Obecnie w 66 miastach w Polsce mamy zaledwie 7 kobiet pełniących funkcje prezydenta.

To pokazuje, że Lubuszanki nieco mniej garną się działania. Jednak nie do władzy, a do organizacji. Bo jak podkreśla Robert Wróbel – samorząd terytorialny to nie władza, a jednostka organizacyjna.