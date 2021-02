Basen przy CRS wreszcie otwarty. Stanie się to dokładnie od najbliższego piątku! Tak jak już informowaliśmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie ostatnich informacji medialnych podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do otwarcia basenu CRS.

Te przygotowania dotyczą tylko basenu sportowego. Dziś o tej sprawie rozmawialiśmy z Robertem Jagiełowiczem. Dyrektor MOSIR-u był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”. Jak będą wyglądać szczegóły?

W piątek rano zapraszamy na basen. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało. My założymy, że będzie sześć osób na torze. Czyli razem 48 osób. Nie polecam godzin porannych. Od 8 wzwyż do 21 będzie można popływać