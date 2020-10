Zobacz info

Czujesz się niekomfortowo na scenie? Krępują cię wystąpienia publiczne albo nawet wznoszenie toastów w gronie rodzinnym? A może wręcz kochasz scenę i szukasz każdej okazji, by się na niej pojawić? Przyjdź na warsztaty "Nie bój sceny"! PIERWSZE SPOTKANIE ZA DARMO Wystąpienia publiczne towarzyszą wielu zawodom: od nauczycieli, przez pracowników korporacji, na marketingowcach wcale nie kończąc. Scena stawia przed nami wymagania, a my możemy pomóc wam im sprostać. Wszystko to w doskonałej atmosferze...