– Przywracanie gospodarki do normalnego funkcjonowania to teraz jedno z naszych najważniejszych zadań – mówił w programie „Region Południe” Marcin Jabłoński. Członek zarządu województwa lubuskiego mówił o pieniądzach, jakie mogą trafić do lubuskich przedsiębiorców.

30 mln zł trafi do firm w regionie. – Wsparcie będzie miało charakter grantów, a więc nie będą to pożyczki zwrotne – zaznaczył w Radiu Index Jabłoński. Co przedsiębiorcy muszą zrobić, aby otrzymać pieniądze?

Ta dotacja musi być podzielona na dwie części. Jedna część, to są pieniądze płynnościowe, na zapłacenie rachunków, zobowiązań. Druga część chcieliśmy, żeby była przeznaczona na inwestowanie w przyszłość, utrzymanie miejsc w pracy, niezbędne zakupy, wyposażenie, maszyny.

Bo utrzymanie miejsc pracy będzie jednym z kluczowych kryterium przy wskazywaniu firm, które otrzymają wsparcie. Przedsiębiorcy będą mieli za zadanie również pokazać straty, jakie ponieśli w dobie epidemii.

Za rozdysponowanie Lubuskich Bonów Wsparcia będą odpowiadać: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Więcej o tym w całym programie „Region Południe”, który prowadził Maciej Noskowicz. Audycja do zobaczenia na portalu wZielonej.pl.