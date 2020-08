W poniedziałek lubuscy radni będą uczestniczyć w zdalnej sesji sejmiku województwa. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie głosowanie w sprawie absolutorium dla marszałek Elżbiety Polak i członków zarządu regionu. Zanim jednak do tego dojdzie, radni przyjrzą się raportowi o stanie województwa za miniony rok. Marszałek już teraz przedstawiła jego elementy.

Raport o stanie województwa jest dokumentem, który zawiera dane m.in. o liczbie ludności, gospodarce w regionie i kluczowych inwestycjach. Elżbieta Polak zestawiła te informacje z danymi z minionych lat, aby pokazać np., że w województwie mieszka mniej osób.

Marszałek wskazała również słabe punkty województwa.

Na tej liście naszych deficytów oprócz migracji młodych – młodzi ludzie wyjeżdżają uczyć się poza regionem lubuskim – jest niestety słabość uczelni wyższych, ale w rankingach Uniwersytet Zielonogórski jest już znacznie wyżej. Wciąż najsłabszy nasz punkt, można powiedzieć pięta Achillesa, to niska innowacyjność. Ale i ostatnio dosyć często podnoszona sprawa wykluczenia transportowego – brak połączeń do małych miejscowości. Staramy się to zmienić.