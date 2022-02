Ważna decyzja zapadła na wczorajszej sesji. Radni przyjęli uchwałę, która dotyczy przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 10 w Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Skąd taki pomysł? – Powstanie takiej placówki jest ważne, by uczniowie mogli realizować swoje sportowe pasje – mówiła Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta.

Jeśli mamy i możemy mieć taką szkołę, która będzie dbała o jakość edukacji i rozwijała motywację sportową. to jest to absolutnie do poparcia.