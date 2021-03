Do godziny 12 coraz bliżej! Zielonogórski freestyler Rademenez kontynuuje swój całodobowy rap pod nazwą “Walka z czasem”.

Cel szczytny. Pomoc Ani Orłowskiej. Dziewczynka choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Potrzeba aż 9 milionów złotych,. U Rademeneza byliśmy ok. godziny 5.30 i zapytaliśmy, jak się czuje. A on, jak to on, zarapował:

Kryzysy może i są, ale chyba nie ma to większego znaczenia dla naszego freestylowca, bo suma uzbierana na koncie przekroczyła już 45 tysięcy złotych.

Cały czas możecie oglądać i pomagać chorej Ani na Facebooku Radia Index.