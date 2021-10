Psychologia – to kolejny kierunek, któremu poświęciliśmy naszą uwagę z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Psychologia to młody, ale prężnie rozwijający się kierunek naukowy coraz popularniejszy zresztą wśród studentów. Dlaczego warto go studiować? – By poznać człowieka i jego emocje – mówi Konrad Opaliński z Instytutu Psychologii.

Psychologia 1

Ogólnie studiowanie psychologii jest cennym doświadczeniem, bo pozwala lepiej nam zrozumieć, jak zżyjemy i w jaki sposób pewne rzeczy wpływają na nas i nasze zachowania. To jest fundamentalna rzecz, by zrozumieć siebie i inne osoby.

Nasz gość dodaje, że ostatnio prowadził badania naukowe na Spitzbergenie, co może świadczyć o nowatorskim podejściu do prowadzonych badań.

W ramach tych badan próbowaliśmy sprawdzić, jak zimowanie w polskiej stacji polarnej wpływanie na funkcjonowanie procesów poznawczych polarników, którzy się tam znajdują. Te tematy były w orbicie moich zainteresowań.

