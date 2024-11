Program jest oparty o taką bazę wiedzy, która ma przygotować osoby od podstaw. Często jest tak, że kursantki, które do nas trafiają na różne szkolenia, próbują na własną rękę. Kupują jakiś sprzęt do paznokcia, do rzęs, żeby zobaczyć w ogóle, czy im to pasuje. To wiadomo, też są mile widziane i jak najbardziej też się w tym wszystkim odnajdą, ale jeżeli ktoś nie trzymał pilniczka, pędzelka, pęsety w rękach, też jak najbardziej jest w stanie sobie tutaj poradzić, bo tak jak mówię, program jest tak opracowany, żeby była zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna zupełnie od podstaw