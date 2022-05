Jaki pomysł ma Polskie Stronnictwo Ludowe przed wyborami samorządowymi? Kto może być kandydatem na prezydenta Zielonej Góry?

Takie pytania postawiliśmy Łukaszowi Poryckiemu. Wicemarszałek województwa lubuskiego, na co dzień członek władz PSL jest zdania, że PSL wcale nie walczy o polityczny byt. – W wyborach samorządowych zawsze osiągaliśmy dobry wynik – mówił Porycki.

Dziennikarze i znawcy polityki twierdza, że PSL walczy o życie. Pokazaliśmy w ostatnich wyborach samorządowych, że tak nie jest. Mieliśmy świetny wynik. Wybory parlamentarne będą pierwsze. One pokażą, jakie są tendencje. w jakiej pójdziemy konstelacji, czy pójdziemy samodzielnie. To się okaże. Sukcesem będzie odsunięcie od rządów Prawa i Sprawiedliwość i to jest jasne.

Poryckiemu zadaliśmy pytanie, co jest celem politycznym PSL w Zielonej Górze.

W Zielonej Górze na pewno celem będzie posiadanie kilku radnych w Radzie Miasta i to jest to, co nam się nie udawało. A wybory prezydenckie? To jeden z pomysłów, bo każda partia, która chce osiągnąć jakiś dobry wynik wyborczy musi wystawić samodzielnie kandydata na prezydenta miasta.