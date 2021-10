Coraz więcej aut w mieście, coraz większe korki – z tym zmagają się mieszkańcy Zielonej Góry i okolic niemalże codziennie. Dużym problemem jest komunikacja w godzinach szczytu. Szczególnie dotyczy ona tych, którzy zamieszkują obrzeża naszego miasta, a muszą dojechać np. do centrum.

Ten problem znany jest nie od dziś. Podniesiony został na ostatniej sesji Rady Miasta w kontekście osiedla Leśnego. Tamtejsza część Zielonej Góry to już dziś duża “sypialna” naszego miasta. Czy mógłby powstać tam przystanek szynobusowy, który dowoziłby mieszkańców do centrum? O tę sprawę pytał m. in. radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Pabierowski. O komentarz poprosiliśmy prezydenta Janusza Kubickiego.

Życzylibyśmy sobie tego, aby taki szynobus zaczął działać. Po to mamy Centrum Przesiadkowe, po to budowa przystanku w Kisielinie lub na osiedlu Mazurskim. Również myślimy o przystanku na osiedlu Leśnym tym bardziej, że ilość samochodów rośnie bardzo szybko.

Kubicki dodaje, że komunikacja szynubusowy leży jednak po stronie samorządu i marszałka.

