Od 15 grudnia 2024 r. do 13 grudnia 2025 r. Koleje Dolnośląskie S.A. będą obsługiwać połączenie Wrocław-Zielona Góra. Podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku wyrazili na to zgodę radni Województwa Lubuskiego. Wcześniej o całkowitej rezygnacji z usług POLREGIO zdecydowało Województwo Dolnośląskie.

– Wybieramy przewoźnika, który oferuje dobrą jakość, nowoczesne szynobusy i przywiezie naszych mieszkańców na czas – oznajmił Sebastian Ciemnoczołowski wicemarszałek Lubuskiego. To następstwa rezygnacji Dolnośląskiego z usług POLREGIO na trasie Wrocław-Głogów, która jest częścią linii Wrocław-Zielona Góra. Czytamy na profilu Lubuskiego na FB.