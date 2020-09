– Kryzys związany z pandemią, to niewielki kryzys w porównaniu do kryzysu klimatycznego – mówił dziś w Zielonej Górze podczas Konwentu Marszałków Województw RP Paweł Szypulski, dyrektor Greenpeace Polska.

Kryzys klimatyczny, czy też – jak uważają ekolodzy – katastrofa klimatyczna, która może nas czekać, to jeden z tematów spotkania przedstawicieli samorządów w Zielonej Górze. O tym, jak budować tzw. zielony ład mówił przedstawiciel Fundacji Greenpeace.

Kryzys związany z pandemią, to jest tak naprawdę mały kryzys w porównaniu z kryzysem klimatycznym. To jest mały czynnik, jeden czynnik, wirus, który zdestabilizował świat, w którym żyjemy. Kryzys klimatyczny jest wielką paczką takich problemów, łącznie z chorobami zakaźnymi. Te choroby będą się przesuwać, z cieplejszych stref i przyjdą do Europy. Druga sprawa to uwalnianie wirusów, które tkwią w wiecznej zmarzlinie.

Szypulski uważa, że koronawirus, to dobra okazja, by przygotować się do poważniejszych wyzwań. Jakie wyzwania przedstawiciel Greenpeace’u stawia przed samorządowcami w zakresie zmian klimatycznych?

Dochodzimy do momentu, że zapytać: i co w związku z tym? Pandemia postawiła wszystko na głowie. Gospodarkę w Europie trzeba przebudować w odpowiedni sposób. System, który był skupiony na wzroście gospodarczym, generowaniu obrotu, on się nie sprawdził w dobie pandemii. Musimy wymyślić alternatywę. W wielu miejscach Europy takie systemy, dobre dla ludzi i środowiska, wymyślane są właśnie na poziomie samorządowym.

Cała rozmowa do zobaczenia na portalu wZielonej.pl. Konwent marszałków zakończy się jutro.