Nowy sezon Lubuskiego Teatru, to nie tylko spektakle, projekty. Jest, to również czas poznania aktorów jacy dołączyli od września do zespołu teatralnego. Do tego grona należy Andrzej Ogłoza.

W poprzednim sezonie miał okazje pojawić się na deskach w sztuce “Człowiek Dwóch Szefów” od września jest już pełnoprawnym zawodnikiem teatralnej ekipy.

Bardzo prosta jest historia mojej obecności tutaj. Właściwie kończyłem szkołę rok temu. Wysłałem mnóstwo CV. Jak się okazało dyrektor Robert Czechowski był na moim spektaklu dyplomowym w reżyserii Marcina Libera, który też pochodzi z Zielonej Góry i dyrektor później zobaczył moje CV i zaprosił na rozmowę. Najpierw pojawiłem się w “Człowieku Dwóch Szefów”, wtedy jeszcze gościnnie, po nim zrodziła się jakaś komitywa poznałem się z zespołem, poczułem się dobrze i podjąłem decyzje czemu by nie spróbować.

Obecnie Andrzej przygotowuje się do roli w sztuce “Sen Nocy Letniej”. Jak sam mówi rola w tym projekcie jest dla niego ogromnym wyróżnieniem.

To jest duża ekscytacja i ogromne wyzwanie. To mój pierwszy zawodowy Szekspir na scenie. Zostałem obsadzony w roli Demetriusza i myślę sobie, że jest to niesamowite pole dla aktorskich umiejętności. Taka role rozwija warsztat, emocjonalnie i technicznie. Jak przeprowadzić te postać przez całość, bardzo się ciesze, że w rolach tych czterech głównych kochanków zostaliśmy obsadzeni z Kasią, Ewą i Pawłem dzięki czemu my młodzi aktorzy możemy się wyżyć aktorsko.

