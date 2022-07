Okres wakacji, jest momentem największej intensywności pod względem podróży samochodem. W tym czasie warto pamiętać o przeglądzie swojego pojazdu przed letnimi wojażami.

Sami jesteśmy w stanie sprawdzić płyny eksploatacyjne naszego auta takie jakie: olej, płyn hamulcowy i płyn chłodniczy. Jednak nie zawsze jesteśmy pewni, co dzieje się w naszym zawieszeniu czy w układzie hamulcowym. Wyższe temperatury powodują częstsze korzystanie z klimatyzacji o którą przed wyjazdem warto zadbać. Serwis Toyoty w Zielonej Górze, zaprasza na takie letnie przeglądy. Jak on wygląda o tym Daniel Abramczyk z serwisu Toyota Zielona Góra.

My mamy takie oferty pod kątem sprawdzianu technicznego auta na wakacyjny wyjazd, gdzie zgodnie ze specjalną kartą sprawdzimy auto w wariancie układu hamulcowego, układu kierowniczego, zawieszenia, klimatyzacji, parametrów silnika. Taki test trwa pól godziny, kosztuje to niewiele, dzięki czemu nasz urlop minie bezpiecznie.

Dbając o nasz samochód mamy pewność, że nasza wycieczka odbędzie się bez komplikacji i przykrych niespodzianek. Pamiętajmy o tym, aby umiejętnie i bez przesady korzystać z klimatyzacji, bo zbyt niska temperatura może doprowadzić do przeziębienie i innych zdrowotnych dolegliwości.

Zawsze wsiadając do rozgrzanego auta warto opuścić szyby, wypuścić to gorące powietrze, przewietrzyć kabinę auta. Następnie wejdźmy do auta, odpalmy, włączmy klimatyzacje najlepiej włączając obieg zamknięty, bo łatwiej jest schłodzić wnętrze. Poczekajmy te trzy minuty na parkingu, aby nasz pojazd wstępnie się schłodził. Po takiej czynności możemy ruszać.