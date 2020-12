Zarząd województwa przyjął projekt budżetu regionu na przyszły rok. Pozytywne opinie w jego sprawie wydały także wszystkie komisje sejmiku. – To nie będzie łatwy rok w związku z tym, że mamy kryzys gospodarczy – ocenia marszałek Elżbieta Polak.

W porównaniu z tym rokiem o kilkanaście tysięcy złotych spadną dochody samorządu. Wydatki wyniosą ponad 550 milionów. Największa część wydatków majątkowych będzie przeznaczona na rozwój transportu i sieci teleinformatycznej, cyfryzację i ochronę zdrowia. Kluczowe inwestycje w medycynę obejmą m.in. Szpital Uniwersytecki.

Będziemy kontynuować modernizację onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze za 2,5 miliona złotych. Planujemy rozpocząć nową inwestycję – rozbudowę hospicjum w Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Na ten cel przeznaczamy w przyszłorocznym budżecie milion złotych. Zupełnie nowe zadanie to szczepienia dla seniorów przeciwko grypie. Duży projekt w zakresie zdrowia to kontynuacja programu in vitro. Na ten cel przeznaczymy pół miliona.

Jeśli chodzi o zadania w zakresie infrastruktury i transportu, województwo nadal będzie dopłacać do połączeń kolejowych i autobusowych. Przeznaczy też 120 milionów złotych na drogi wojewódzkie.

W tych środkach ponad 70 milionów to pieniądze przeznaczone na inwestycje. Będziemy kontynuować te prowadzone do tej pory i podejmować nowe przedsięwzięcia. Chcę przy okazji przypomnieć, że złożyliśmy bardzo dużo wniosków do Krajowego Programu Odbudowy, jak i programu Kolej Plus.

32 miliony złotych samorząd przewidział na inwestycje w kulturę. Kontynuowana będzie rozbudowa Lubuskiego Teatru, Regionalnego Centrum Animacji Kultury i Filharmonii Zielonogórskiej. Będą też inwestycje w turystykę i sport.

Pojawiają się dwa nowe programy: program pod nazwą „Lubuska Baza Sportowa”. Przeznaczyliśmy na ten cel milion złotych po to, aby dofinansować do kwoty 50% najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową bazy sportowej w województwie. I drugi program – program rozbudowy infrastruktury turystycznej województwa lubuskiego – to jest kwota 500 tysięcy złotych.

Projekt budżetu województwa nie jest ostateczny. Marszałek przewiduje w nim korekty i autopoprawki. Dokument będzie przedstawiony na sesji sejmiku 21 grudnia.