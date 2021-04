Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ma nowego pełnomocnika. A dokładniej pełnomocniczkę. Na stanowisko do spraw równego traktowania powołana została prof. Magdalena Steciąg.

Profesor Steciąg z Uniwersytetem Zielonogórskim związana jest od 20 lat. To właśnie wtedy podjęła pracę w Instytucie Filologii Polskiej. Teraz przed wykładowczynią nowe wyzwania.

Dobrze jest mieć takiego strażnika, osobę, do której można się zwrócić w sytuacjach dyskryminacji, konfliktu. W sytuacjach przemocy fizycznej lub psychicznej. Taką osobę, która dba o społeczność akademicką. Właściwie do tego sprowadza się moja funkcja. Jako językoznawczyni będę szczególnie kładła nacisk na język, dyskurs równościowy, na zasady debaty publicznej.

Tego typu stanowiska funkcjonują praktycznie na wszystkich uczelniach w Polsce. Zobowiązuje do tego Ustawa o Szkolnictwie Wyższym. Kadencja profesor Magdaleny Steciąg na stanowisku pełnomocnika do spraw równego traktowania potrwa do 31 sierpnia 2024 roku.